Bono (U2): "La música se ha vuelto muy de niñas"

El cantante de la banda irlandesa U2 asegura en voz muy alta que "la música se ha vuelto muy de niñas".

Lamentándose sobre la escasez de 'rock and roll' en las listas de éxitos de música, Bono sostuvo:

"En el momento en que algo se conserva, se acaba. Podrías ponerlo en formol. Al final, ¿qué es el 'rock and roll'? La furia está en el corazón. Los grandes del 'rock and roll' tienden a tenerla, y es por eso que 'The Who' fue una gran banda. O Pearl Jam. Eddie [Vedder] tiene esa furia".