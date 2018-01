La hija de Madonna y el apestoso asunto del 'sobaquember' reivindicativo

De Sofía Loren a Miley Circus, de Julia Roberts a Britney Spears, de Beyoncé a Penélope Cruz: el movimiento sobaquember, o sea, no depilarse las axilas, regresa con fuerza y tiene por madrinas a Madonna y a su hija Lourdes, que prefieren escandalizar con pelos que enseñando cuerpo en Instagram.

Axilas sin depilar. Es el gesto que se ha convertido ya en todo un movimiento y más ahora que Madonna y su hija presumen de 'pelamen': "We are ready for you, 2018!", dice la diosa del pop en Instagram junto a su hija, que levanta los brazos a la vez que agarra a su madre por la espalda mientras la cantante sostiene su cara. ¿El resultado? Unos cuantos cientos de miles de likes, y subiendo. Y eso que Lourdes yamostró el vello de su 'sobaquember' en mayo, en una playa de Florida. Se trata al parecer de reclamar la belleza pura y reivindicar que las mujeres no se sometan a los sacrificios que exige por ejemplo ir depilada, según recoge Informalia.

Madonna apoya a su hija y por supuesto ya la hemos visto con pelo en las axilas pero esta nueva instantánea que ambas han publicado en sus respectivas cuentas se suma a la tendencia que algunas influencer y celebrities vinculan con el feminismo. Lola, como Madonna llama a su hija, muestra axilas peludas y su madre la apoya. Así reciben 2018.

