Ringo Starr es nuevo Caballero de la Orden del Imperio Británico y el terror de las nenas

El músico ha recibido la condecoración de 'Sir' por su gran aportación al mundo de la música y su implicación en varias causas benéficas. Un título que le entregará en pocos días Isabel II en el Palacio de Buckingham y que le pondrá el broche de oro su magnífico currículum musical, casi tan extenso como el amoroso.

Ringo Starr (77) recibirá su medalla acompañado por su esposa, Barbara Bach (70), la exmodelo y actriz que le ha acompañado en los últimos 46 años. Le ha acompañado en todas sus actuaciones y ha participado junto a él en diversas obras sociales y de caridad. Eso sí, no ha sido la única. En 1963, mientras ensayaba junto al resto de Beatles en el mítico bar Carven Club, Ringo conoció a la que sería su primera esposa, Maureen Cox, conocida como Mo. Lo suyo fue un flechazo a primera vista y tan solo dos años después, en 1965, se dieron el "sí, quiero", cuando ella ya estaba embarazada de su primer hijo. Su matrimonio duró diez años, después de que varios rumores de infidelidad señalaran a ambas partes. Fruto de su amor nacieron sus tres hijos: Zak Starkey (52), Jason Starkey (49) y Lee Starkey (47). Maureen falleció en 1994 tras una dura lucha contra la leucemia, según recoge Informalia.

Tras separarse de Mo, Ringo se fue a vivir con la actriz norteamericana Nancy Lee Andrews (70). Una relación inestable que duró siete años, donde los escándalos amorosos por parte del batería fueron los protagonistas. En 1981, su idilio terminó bruscamente: el ex Beatle dejó plantada a Andrews, con quien iba a contraer matrimonio, para irse con Bach, su amante desde hacía meses. Así las cosas, la actriz decidió recurrir a los tribunales para exigirle una compensación económica de casi cinco millones de dólares por incumplimiento de promesas matrimoniales, pero el caso no prosperó.

En 1981 contrajo matrimonio con su actual esposa, Bárbara, con quien continua felizmente casado, a punto de celebrar sus Bodas de Oro. A pesar sus casi cincuenta años de matrimonio, no tienen hijos en común, aunque Bach es madre de Francesca Gregorini y Gianni Gregorini, fruto de su relación con su exmarido, Augusto Gregorini.

