Agoney amenaza también con abandonar 'Operación Triunfo'

La final de Operación Triunfo cada vez está más cerca y los nervios más crispados que nunca. Agoney y Nerea se disputan continuar en la Academia, abandonando en la gala de mañana alguno de los dos.

La presión y el cansancio han conseguido minar los ánimos de Agoney que se plantea abandonar el concurso.

Esta semana los concursantes ha tenido un día menos para preparar sus canciones, dado que la última gala fue un martes, y una canción más que además cuenta para las nominaciones, eso sumado al cansancio ha conseguido que los concursantes pasen por sus horas más bajas, llorando incluso durante más de una ocasión en los ensayos.

Durante el paso de micros de hoy, que será el único antes de la gala Agoney ha llegado afectado de salud, y es que tiene una faringitis por la que sus profesores le han recomendado que no hable durante todo el día.

Eso ha afectado a su actuación, que no ha estado tan brillante como exigían sus profesores.

La suma de estas circunstancias han conseguido que el canario toque fondo y se le ha podido escuchar durante el 24 horas como se planteaba abandonar el concurso.

Alfred y Aitana han consolado a su compañero y animado a que siga recordándole que tan solo quedan tres semanas, aunque lo cierto es que Agoney podría abandonar mañana mismo y no por voluntad propia sino por decisión del pública, tras su actuación con Somebody to love en su batalla contra Nerea.