El 'cagazo' consume a los concursantes de 'Operación Triunfo'

Anoche se vivió una de las galas más tensas y dramáticas de la última edición de 'Operación Triunfo'. La recta final está a la vuelta de la esquina, los concursantes cada vez están más cansados y la presión esta haciendo mella, siendo incluso victimas de duros ataques de ansiedad en vivo y en directo.

Sorprendía ayer la desaparición de Alfred del plató al inicio de la gala. La ausencia del cantante hacia saltar la voz de alarma y las redes sociales no tardaban en reaccionar al respecto, convirtiendo al catalán en trending topic. Aunque el programa intentaba no pronunciarse al respecto y nunca mencionó tal enfermedad, las redes no tardaron en desvelar que se trataba de un "ataque de ansiedad".

Sin embargo y aunque Alfred estaba atravesando su gala más dura salió a escena para cantar a trío con Aitana y Ana Guerra. Después de su actuación volvió a abandonar las instalaciones del plató, descansando en una sala aparte.

Pero mientras Twitter ardía en preocupación por Alfred y criticaban que le permitiesen salir a actuar en esas condiciones, él volvía al escenario para bordar su actuación individual y dejar una show histórico con Get It Together, en la cual le vimos bailar, cantar y darlo todo como si se encontrase perfectamente. Pero tras la actuación y al volver con sus compañeros, el jurado en boca de Joe pronunciaba unas demoledoras y poco acertadas palabras: "¿Estás malito hoy? Tienes mala cara".

Sus declaraciones se ganaron el abucheo del público y la animadversión de los tuiteros, pero lo peor es que consiguieron descolocar a Alfred, que aunque aseguraba que estaba bien, su aspecto físico demuestra todo lo contrario.

La situación era tan incomoda en plató que Roberto Leal se vio obligado a desvelar que Alfred se encontraba "indispuesto" y que estaba sufriendo "algunos mareos", viéndose así obligado a abandonar el plató. La cara del resto de concursante desvelaba la preocupación y tensión. Pero Alfred afrontó las nominaciones con el mayor de los aplomos, siendo propuesto por el jurado para abandonar la Academia, sin embargo los profesores no tardaron en salvarle, pero el comportamiento del músico descubría que algo no iba bien.

Al llegar a la Academia y mientras Alfred continuaba con sus compañeros, la que desaparecía era Aitana. Ante la insistencia de los tuiteros, Noemí Galera desvelaba que al llegar al Chat se encontraba mal y tras sufrir una fuerte presión en el pecho el médico le aconsejó que descansara en la habitación. La presión pectoral es un síntoma más que corresponde a la ansiedad.

Tanto en Twitter como varios influencers, como es el caso de Sergi Pedrero, han juzgado que el programa no tratase la enfermedad con naturalidad al igual que un problema de garganta, y aseguran que los concursantes necesitan tanto terapia con un psicólogo como una charla sobre enfermedades mentales que fuese compartida en el 24 horas con la intención de normalizar la situación.