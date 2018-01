Los grandes temores que sufre Rosa López

Uno de sus peores momentos los vivió al año siguiente de participar en el programa. En un momento en el que su popularidad estaba por las nubes, Rosa perdió la voz. Desde septiembre de 2002 a julio de 2003 no pudo dar ningún concierto en directo, y todo por una negligencia médica.

«Un médico me trajo al camerino y me dijo que solo me iba a ver. Yo me acojoné cuando el tío abre el maletín y me doy cuenta que rueda un bote colorcillo azul y blanco, no sé lo que era. No sé que me pincharon, pero desde ese día...», explicaba la artista a Bertín Osborne en el programa «Mi casa es la tuya». «En el primer concierto me fue bien, el siguiente también, pero en el tercero durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba», rememoró. Pablo Muñoz, laringólogo y ex de la cantante, fue el único que se atrevió a operar a Rosa, según recoge E.Bárcena en ABC.

La sombra de la inseguridad

«Te mentiría si te digo que no he pensado en abandonar mi carrera», «en ocasiones he pensado que "OT" es lo peor de mi vida, pero ha sido lo mejor», «he ido a muchos logopedas y psicólogos, no puedo ver vídeos del pasado». Estas son algunas de las declaraciones de la cantante, quien nunca ha ocultado sus problemas de autoestima después de sufrir «bullying» en el colegio.

«Fuera miedos, vamos a dejarnos de tonterías. El consejo que le doy a mi hija es que no cambie nada», aseguraba su madre, Paca, en el estreno del «reallity» de la artista, «Soy Rosa». En su programa, estrenado en 2016, la cantante demostraba cómo había tomado las riendas de su vida: se levanta a las 5.30 de la mañana y empieza a entrenar a las 7.00, ya que asegura «el deporte me salvó la vida». Aunque ahora luce una sana figura, le duele ver sus vídeos en «OT», ya que antes de entrar en la Academia llegó a pesar 110 kilos.

