Muere la vocalista de The Cranberries

La voz de la banda irlandesa The Cranberries, Dolores O'Riordan, murió repentinamente este lunes a los 46 años, según confirmó su publicista, Lindsey Holmes, en un breve comunicado.

El escrito señaló que la cantante y compositora irlandesa falleció en Londres, donde se encontraba participando en una grabación musical, según recoge BBC Mundo.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte.

"Los miembros de la familia están desolados al escuchar las últimas noticias y han pedido privacidad en este momento tan difícil", indicó Holmes.

O'Riordan, oriunda de la ciudad de Limerick, en el oeste de Irlanda, llevó a la agrupación al éxito en la década de 1990 con canciones como "Zombie" y "Linger".

The Cranberries saltó a la fama internacional con su álbum debut de 1993 "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" y pasó a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.



Problemas de salud

El año pasado, la banda anunció una gira que incluía Reino Unido, varias ciudades europeas y de Estados Unidos.

Sin embargo, en mayo de 2017, poco después de la gira europea, The Cranberries tuvo que cancelar el resto de las fechas en ese continente como resultado de los problemas de salud de O'Riordan.

El sitio web oficial de The Cranberries citó "razones médicas asociadas con un problema de la espalda" que impidió que la cantante actuara.

Antes de la pasada Navidad, O'Riordan publicó un comunicado en Facebook en el que decía que se estaba "sintiendo bien" y que había hecho su "primer concierto en meses", lo que llevó a muchos de sus seguidores a creer que pronto volvería a presentarse.

La cantante sufría de trastorno bipolar y fue a juicio tras haber agredido a varios policías en 2014, por lo que se le ordenó donar más de US$7.000 a obras de caridad.

Ese mismo año, se separó de su esposo de 20 años, Don Burton, uno de los directivos de la banda Duran Duran, con quien tuvo tres hijos.



Reacciones

A medida que se conoció la noticia de la muerte, la conmoción se hizo notar en las redes sociales, tanto por seguidores de la banda, como por otros músicos e incluso, políticos.

El presidente irlandés, Michael D Higgins, aseguró que el fallecimiento de la cantante le provocó una "gran tristeza" y consideró que para quienes "siguen y apoyan la música, los músicos y las artes escénicas irlandeses, su muerte es una gran pérdida".

La banda Kodaline indicó en un tuit que estaba "absolutamente en shock" con la noticia, mientras músicos como Maggie Rogers y Jim Corr también expresaron su pesar por lo sucedido.

Los integrantes de Duran Duran también afirmaron sentirse "destruidos" por la noticia, en tanto la estrella pop irlandesa Hozier recordó que la primera vez que escuchó la voz de O'Riordan fue inolvidable.

O'Riordan se unió a The Cranberries como vocalista y líder desde 1990.

La banda, formada también por el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el batería Fegal Lawler comenzó dando conciertos en pequeños bares y luego pasó a grabar sus temas y a dar pequeñas giras por Reino Unido.

La salida de Zombie marcó la fama de la agrupación a nivel internacional y desde entonces se convirtió en una de las agrupaciones más seguidas en la década de 1990.

