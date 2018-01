Preocupación por el estado de salud de Luis Eduardo Aute

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2017 que se entregarán este 2018, contarán entre otros con premiados tan brillantes como José Luis Perales, Andrés Rábago, El Roto, el chef José Andrés, los actores Andy García y Juan Echanove, María Luisa Merlo, Lolita Flores, Hombres G y el decorador Pascua Ortega. También han sido distinguidos con este reconocimiento, aunque no irán a recoger su medalla, Chiquito de la Calzada, al que se le otorga la medalla a título póstumo, y Luis Eduardo Aute, que también faltará.

Un directivo de la Sociedad General de Autores expresó este lunes sus dudas a Informalia sobre la capacidad de Aute para asistir a un acto público y más como protagonista. "Ya no estuvo en el homenaje que le hicieron en noviembre pasado en el Círculo de Bellas Artes, con Ana Belén, José Luis Gómez, Aitana Sánchez Gijón y otros amigos leyendo o cantando sus poemas. Me gustaría equivocarme pero no está en condiciones de asistir", según recoge Informalia.

Aute, nacido en Manila hace 75 años, tan extraordinario poeta como músico; gran pintor, escultor, director de cine y compositor de temas inolvidables como Al alba, De alguna manera o Rosas en el mar, sufrió un infarto cerebral en agosto de 2016 que le mantuvo dos meses en coma en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y cortó bruscamente todos sus compromisos profesionales, que eran muchos.

Cuando recuperó la consciencia, viajó a Cuba, donde es un auténtico ídolo y donde uno de los mejores especialistas cubanos le trató en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), un proceso largo y lento en el que los avances van despacio. A su regreso a España en febrero de 2017, hace ahora un año, ingresó casi directamente en la clínica Ruber Internacional, sin que su esposa Carmen y sus tres hijos Miguel, Laura y Pablo, siempre discretos, comunicaran públicamente cuál era su estado de salud.

