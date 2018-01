Roi se queda a las puertas de la final de 'OT' por la mínima

Los warriors consiguieron derrotar a los fans de Roi por la mínima este lunes. Ana Guerra sigue en la pelea de Operación Triunfo después de conseguir el apoyo del 51% de los votos frente al 49% del gallego.

"Es muy difícil despediros a uno de los dos. Ana, Roi, gracias de corazón", dijo Roberto Leal antes de anunciar el nombre del expulsado en la gala con más carga emotiva de la edición en la que prácticamente todos los concursantes bordaron sus actuaciones, según recoge Ecoteuve.

"Hay que relativizar. Mis compañeros son de los mejor que me ha pasado en la vida. Me llevo una nueva familia, un montón de aprendizaje y que los sueños se cumplen siempre", se despidió Roi ante las lágrimas de su amiga Ana.

Por su parte, Roberto Leal quiso tener unas palabras muy bonitas con él y, por primera vez en el concurso, le tembló la voz: "Me has ayudado muchísimo en la gala, has sido súper generoso.

