Chenoa se moja, y mucho, cuando le preguntan por la actual edición de 'OT'

Chenoa ha confesado en una entrevista que no está viendo OT. "¿Pero no te estoy diciendo todo lo que tengo que hacer? No puedo ver nada. No sé nada, sé que va bien", se ha limitado a decir a Vanity Fair.

Cuando el periodista le explica que el talent de TVE está apostando por un discurso "integrador y educativo", la cantante contesta: "Ah, muy bien. Muy tolerante. Me parece perfecto, aunque no lo vea". Asimismo, aprovecha para hacer promoción de su cadena: "¿Sabes lo que veo? Casados a primera vista. Me encanta. Soy superfan", según recoge Ecotueve.

¿Participaría una edición de Casados a primera vista VIP?, preguntan a Chenoa. "Me meo de la risa. No hombre, eso no, que luego me dirían de todo", concluye la cantante y colaboradora de Zapeando.

Fuente: Ecotuve/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Chenoa confiesa que a veces enseña las tetas para ver qué cara pone la gente