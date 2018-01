'Operación Triunfo': Amaia y Alfred declaran su amor durante una clase de los Javis

Amaia y Alfred, finalistas de Operación Triunfo 2017, cada vez tienen menos reparo al mostrar lo que sienten el uno por el otro.

Esta semana, volverán a cantar juntos tras su mítica actuación en la gala 3 con City of stars, y como era evidante tendrían que pasar por las clases de interpretación de los Javis que siempre consiguen sacar los sentimientos más ocultos de los concursantes.

En esta ocasión, durante la sesión que ambos compartieron con Javier Ambrossi y Javier Calvo, compartieron multitud de miradas cómplices y fueron capaces de decirse lo que les gusta al uno del otro.

Comenzó Alfred diciendo: "Me gusta cuando te hago bromas, te picas y a los tres segundos se te pasa y nos damos un abrazo" a lo que una tímida Amaia contestó: "Es que... me gusta un monton todo. Me gusta cuando a veces no me haces tanto caso y entonces me gustas más (...) me gusta que me hagas caso aunque no te interese".

El objetivo de los profesores de interpretación durante era lograr una gran conexión entre ambos para que así, brillen más que nunca en la próxima gala de Operación Triunfo 2017.

A Amaia y Alfred les quedan dos semanas dentro de la Academia y ya comienzan a plantearse qué es lo que quieren hacer cuando termine el concurso. Por ello, los Javis les pidieron que exteriorizasen sus deseos juntos cuando vuelvan al mundo real.

Alfred por su parte comentaba con mirada pícara: "Siento que tengo un montón de ganas de salir contigo fuera, quiero recorrerme todas las calles de Barcelona contigo porque esto se me queda un poco pequeño y no sé, tengo ganas de vivir cosas nuevas que no sean tanto de música (...) ver otras cosas que nos gusten a los dos", a lo que una ilusionada Amaia respondía: "Yo siento lo mismo, tengo ganas de salir y tengo miedo de salir y que no sea lo mismo que aquí, porque al final tú eres de Barcelona y yo soy de Pamplona, pero espero que sí...".

El timbre que marcaba el final de la clase interrumpó la declaración de amor de los concursantes. "Los momentos que más me gustan contigo son los pequeños momentos que son súper bonitos y al final las pequeñas cosas son las mejores", concluía Alfred.