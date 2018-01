Roi Méndes vaticina el ganador de Operación Triunfo

Emoción máxima. 'Operación Triunfo' ha entrado en su recta final y este 22 de enero de 2018 a las 22.30, en Televisión Española, se decide ell quinto y último finalista de su renovada edición.

Con Amaia, Miriam, Alfred y Aitana ya clasificados, este lunes se sabrá si será Ana Guerra o Agoney el último en sumarse a las dos últimas galas: en la primera se decidirá al representante de España en Eurovisión; dentro de dos semanas se conocerá al ganador de «OT 2017».

Agoney o Ana Guerra se quedarán a las puertas de la final y tendrán la misma sensación que tuvo hace siete días Roi Méndez (La Coruña, 1994).

El gallego ha sido uno de los favoritos del público, al que conquistó gracias a su simpatía, talento y naturalidad, pero la semana pasada se marchó después de verse nominado junto con Ana Guerra, por un ajustado 51%.

«Aprecio a Agoney, pero me gustaría que hoy pasara Ana Guerra. ¡Me he bajado hasta la aplicación para votar por ella!», declara a Alex Jiménez de ABC en la previa la final.

La canaria fue su mayor aliada.

«Junto con Cepeda, ha sido mi apoyo más grande. Me ayudaba y me aportaba muchísimo y ya que me echó ella, que llegue hasta el final».