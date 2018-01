'OT': Amaia y Alfred y un beso final para un dúo lleno de química digno de Eurovisión

Dirían los cursis que están hechos el uno para el otro. Amaia y Alfred volvieron a cantar a dúo este 22 de enero de 2018 en OT, dos meses después de haberlo hecho con City of Stars, el tema con el que enamoraron a la audiencia del programa.

La pareja cantó en esta ocasión I Just Can't Stop Loving You, de Michael Jackson, y volvieron a demostrar que la química que tienen -son pareja sentimental- salta al escenario en cuanto cantan juntos.

La actuación terminó con un casto pero sentido beso en la mejilla que a punto estuvo de ser en la boca.

De hecho, el público se quedó con ganas de más y empezó a pedir algo más apasionado. Amaia, que suele ser la más tímida de los dos a la hora de mostrar en público sus sentimientos, no lo dudó y se lanzó a los labios de Alfred.

Amaia y Alfred formarán, previsiblemente, uno de los dúos que optarán a representar a España en Eurovisión. ¿Llevarán su química al escenario del popular festival en Lisboa?