¿Quién crees que debe representar a España en Eurovisión: Almaia o Agoney?

Nueve temas para ganar Eurovisión 2018. Los cinco finalistas de «OT 2017» ya han conocido los temas que defenderán en la próxima gala, la que se elegirá al representante español en el festival. Los concursantes pelearán con esa canción en solitario en la próxima gala. Sin embargo, como ya sabéis, entre ellos no está Agoney. Aún así, el canario sí que podría participar si la canción elegida es «Magia», el tema compuesto por David Otero que intepretará junto a Miriam. Esto nos hace pensar que serán los seguidores de Agoney centrarán todos sus votos en este dueto.

Pero este dueto tendrá que pelear, además de con Ana Guerra, Aitana y su «Chico malo», con Almaia. Sí, Alfred y Amaia tienen la oportunidad de hacer de hacer magia en el escenario con «Tu canción». Después de derrochar complicidad con «City of Stars» y «I just can't stop loving you», la pareja más carismática de «Operación Triunfo» volverá a jurarse amor eterno sobre el escenario tras haber dejado embobados a toda España con un fugaz y sincero beso en plena gala, según recoge L. López en ABC.

Llos seguidores de Amaia y Alfred tendrán que decirdir si quiere verlos juntos o en solitario y a cuál de los dos prefiere porque, además, sus canciones poco (o nada) tienen que ver. Amaia tiene una apuesta más melódica y pausada, donde podrá sacar a lucir sus diferentes matices vocales, gracias a la canción compuesta por Rozalén: «Al cantar». Mientras que Alfred tiene un tema más movido y que perfectamente podría encajar como el single de su primer álbum:«Que nos sigan las luces», compuesta por Nil Moliner. «Es un traje hecho a medida», aseguraba Manu Guix al escucharla junto a Alfred.

Los compositores de la canción de Miriam, Steve Robson e Ina Wroldsen, han puesto a la gallega en el punto de mira. El tema inicialmente se titulaba «Like de wáter», pero Diego Cantero, vocalista de Funambulista, ha adaptado la canción al español para Miriam y ha pasado a llamarse «Lejos de tu piel». Este tema, que habla de la libertad al dejar atrás una relación, podría posicionar a la concursante como la «Eurodiva» de la Academia que puede llevar la imagen de una mujer fuerte y tenaz a Eurovisión 2018. Pero no es la única. Aitana también lo intentará con «Arde», la canción compuesta por Alba Reig, una de las integrantes de Sweet California. No se trata de una canción como la de Miriam ya que se trata de un reclamo a la igualdad. Esta canción puede ser el detonante que Aitana necesita para explotar, para enseñarnos esa traca final. Quien sí que tiene que interpretar lo que será un «temazo» es Ana Guerra con su «El Remedio». Es una apuesta más que bailable que tiene un toque «bikina» que podría favorecer a nuestra Ana War.

Sin duda, la opción que menos ha convencido a la audiencia ha sido la grupal. Las redes sociales se incendiaron desde el instante en que RTVE anunció que «Camina» -interpretada por Amaia, Alfred, Miriam, Ana Guerra y Aitana- podría representar a España en Eurovisión. Primero, los seguidores preguntaban si la canción compuesta por los 16 concursantes podría participar en el certamen. Sí, sí que puede. Cualquier tema que no haya sido hecho público antes del 1 de septiembre de 2017 puede participar. Después, se preguntaban si el himno de «Operación Triunfo» conseguiría un puesto decente en el Festival. Fueron muchos los que tenían claro que no pese a saber que se ajustará a los tres minutos que pide el festival y se le añadirá un toque «festivalero».

Fuente original: ABC/Leer más

VÍDEO DESTACADO: El himno de «OT 2017» se llama «Camina»