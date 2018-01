¿Todavía no has escuchado la canción revelación de este 2018?

Cuando parecía que la música no podía sorprendernos más, llega ‘She´s the one' y revoluciona lo que hemos escuchado hasta la fecha, con una fusión tan imposible como recomendable: Lírica y Disco.

Lejos del ruido diario de todos los concursos televisivos de Karaoke, la pieza firmada por uno de los compositores más prolíficos y polifacéticos del país, elduendesuarez, al que recientemente le hemos visto firmar la impecable Banda Sonora del último largometraje del director de culto Juan Pinzas: "El vientre de Europa", nos presenta una pieza de fusión de muy alto nivel, en la que Suárez respeta escrupulosamente lo mejor de la lírica y de la música discotequera de los 80 y 90, en un equilibrio perfecto de melodías pegadizas y armonías compactas.

Maldoror, es el personaje que encarna el experimentado tenor y dramaturgo Carlos Álvarez Méndez y que da voz a este revolucionario single. Si aún no lo has escuchado, no dejes de hacerlo, e incluso puedes descargarla totalmente gratis pinchando aquí, ya que el autor suele permitir las descargas gratuitas de muchos de sus trabajos, y este es también el caso. ¡Disfruta!