Rosa López: "Me voy a autoinvitar a la boda de David Bisbal"

Rosa López, que desde que la conocemos ha perdido 40 kilos, está dispuesta a seguir cuidando su físico y a perder algún kilo más. Así lo ha confesado estos días, y es que se ha apuntado a la ya popular 'Dieta de la Alcachofa'.

ROSA LOPEZ SE APUNTA A 'LA DIETA DE LA ALCACHOFA' La cantante, que vive un gran momento profesional con proyectos musicales, está feliz con el futuro enlace matrimonial de su amigo David Bisbal con Rosanna Zanetti. Tanto es así que ella misma se autoinvita a la que será una de las bodas del año. La artista también aprovechó para decirnos quiénes son sus favoritos para representarnos en Eurovisión.

CHANCE: Rosa, ¿Por qué la dieta de la alcachofa? Rosa López: Porque es algo natural. Son cosas que llevo comiendo a lo largo de mi vida, lo que pasa es que me ha encantado descubrir este formato porque se acerca mucho a la vida que llevo. Me hizo falta y me lo compré, al final hemos llegado aquí.

CH: ¿Cuál es tu meta? R.S: Ayuda a bajar de peso porque tiene fibra y es antioxidante y desinflama. Es que esto es tan natural que no hace falta ni venderlo. Siempre he dicho que de las plantas han sacado todo tipo de medicinas. No me cuesta nada ser embajadora de esto porque es maravilloso.

ROSA LOPEZ: "NO ME HE OPERADO DEL PECHO, TUVE UN BULTITO Y YA ESTA, TODO BIEN" CH: ¿Tú sigues haciendo tu deporte.

R.S: Esto tienes que acompañarlo, es como el amor, solo no. Hay que hacer más cosas. Hay que cuidarse, hay que tomar mucha agua, deporte continuo. Todo en la vida es constancia. La gente dice "he probado a hacer de todo y no me funciona", pero ¿cómo que no te funciona? ¿has sido constante? Lo hacemos todos.

CH: Salió la noticia de que te operaste del pecho.

R.S: No me he operado.

CH: ¿Entonces por qué estuviste en el hospital? R.S: No tenía que darte explicaciones, pero te las voy a dar. Tengo 37 años y tengo que hacerme revisiones como cualquier mujer. Entonces, me has pillado haciéndome la revisión.

CH: ¿Por qué pasaste la noche? Somos mujeres y en las revisiones no nos pasamos una noche. Ahí ha habido algo más.

R.S: No. Una vez dije que tuve un bultito y ese bultito ya está... No te voy a hablar ni de mis tetas ni de mi útero.

CH: Como luego sabes que hay tanta habladuría, por si tú querías zanjar el asunto.

R.S: Yo no tengo que zanjar nada. Tengo una edad que ya tengo que andar con cuidado. ¿tú no te haces revisiones? CH: Sí, pero no paso una noche en el hospital.

R.S: Pero es que yo no he pasado una noche. No quiero dar explicaciones de nada. Eso son cosas íntimas y me da vergüenza.

"AMAIA ES UNA CRACK, TIENE UNA CULTURA MUSICAL QUE NO LA TENGO YO" CH: ¿No hay nada de qué preocuparse? R.S: Todo bien, muchas gracias por preocuparte.

CH: Cuéntame porque ha sido tu cumpleaños.

R.S: No me ha dado tiempo. Tuve un concierto el 3 de diciembre. Me vine, engordé y aquí estoy con la alcalchofa.

CH: ¿Cómo se presenta esta año? R.S: Con muchos proyectos. Tengo un blog que se llama 'Código rosa', si queréis saber cualquier información de lo que sea lo hablo desde ahí. Luego estoy todos los sábados en EuropaFm de la mano de Brian Cross, sonando un tercer single que es "Me he prometido". Tengo un disco en el mercado. Vamos pensando en proyectos incluso de cruzar el charco.

CH: Rosa puede vivir de su música que no todo el mundo lo puede decir.

R.S: A mí me gustaría que la gente me viese como una artista. Vivo de mi música, pero me gusta hacer muchas cosas porque soy persona.

CH: ¿Y eres empresaria? R.S: Estudios pocos, intuición todo lo que quieras. Si algo me ha traido hasta aquí ha sido mi intuición y mi emoción y mis ganas. Procuro que todo lo que hago en mi vida sea verdad. Haga lo que haga lo voy a hacer con toda mi alma.

CH: Eres fan de 'Operación triunfo'. ¿Qué te parece que Amaia te quiera quitar el título? R.S: Amaia es una crack. Digo "tú pones operación triunfo de hace unos años y el de ahora y a nosotros nos hablan de la gordita que perdió peso, a Busta que lloraba, a David que daba vueltas, Chenoa que tiene dos alcachofas..." tú lo ves ahora y la percepción me encanta porque se ve diariamente cómo trabajan. Esa chica tiene una cultura musical que no la tengo yo y tiene 18 años. Es alucinante cómo viene la juventud pisando fuerte y me siento orgullosa, como si fuera una madre. Me gusta que vengan así.

"ME AUTOINVITO A LA BODA DE BISBAL" CH: ¿La ves como representante de eurovision? R.S: Para mí a nivel emocional y comercial, para mí sería potentísimo que quien nos representara fueran Amaia y Alfred. Son de verdad y a mí me gusta mucho.

CH: ¿Qué consejo le darías? R.S: Ninguno, lo están haciendo maravillosamente.

CH: Por si van a EurovisiOn.

R.S: Son chicos que vienen con una filosofía de vida tan bonita y tan bien hecha que veo que su cometido no es ser conocido sino que quieren dedicarse a la música. Quieren hacerlo lo mejor posible, quieren representar a su país, lo van a hacer lo mejor posible. Son muy jóvenes, se merecen todo el apoyo del mundo porque están empezando. Tú no puedes romper esas ilusiones que tienen y porque son los predecesores.

CH: ¿Tienes traje para la boda de Bisbal? R.S: No, tengo que organizarme.

CH: Pero él ya te ha llamado y te ha dicho "Rosa, que me caso".

R.S: Todavía no, me voy a autoinvitar, otra cosa es que pueda.

CH: ¿Qué te parece la chica? R.S: Son maravillosos los dos.

"ME PARECE ANTIGUO QUE ME PREGUNTEN SI TENGO NOVIO. YO ESTOY MUY CONTENTA. SOY FELIZ QUE ESO ES LO PRIMERO" CH: Tú eras de las que pensaban que Chenoa y Bisbal se reencontrarían.

R.S: Yo soy feliz mientras todo el mundo sea feliz. Si están felices, yo estoy feliz.

CH: ¿Tú estás feliz en el amor? R.S: Yo tengo muchísimo amor.

CH: ¿De hombre? R.S: Me parece hasta antiguo que me pregunten si tengo novio. Se liga un poco, pero hay que andar con mucho cuidado... pero yo estoy muy contenta. Soy feliz que eso es lo primero.