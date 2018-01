El video que destapa la pésima relación entre las integrantes femeninas de ABBA

En 1992 la mítica banda sueca anunció "un descanso". Supuestamente retornaría a los escenarios juntos pero eso nunca pasó. Con el tiempo se sucedieron teorías para explicar la separación pero ninguna fue confirmada -ni negada- por los miembros del grupo.

Ahora con la aparición del tráiler de la segunda parte de "Mamma Mia!", con la participación de Cher, el grupo vuelve a ser noticia... y las dudas sobre su abrupto final, también, según recoge Infobae.

El Confidencial halló en el archivo un video revelador. En apenas 8 segundos se pueden entender qué sucede: Agnetha y Frida se detestaban.

En el clip, los cuatro miembros del grupo actúan en una gala celebrada en 1976 y cantan el explosivo 'I Do, I Do, I Do, I Do, I Do'. En un momento, Agnetha le hace un gesto cariñoso al pianista Benny, que también era el marido de su rival. A Frida no le importaron las cámaras, reaccionó como si estuvieran en privado y le propinó un tremendo codazo. pianista y marido de la otra chica de la formación, Frida.

