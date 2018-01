Natalia Rodríguez: "Yo no iría a Eurovisión, es muchísima responsabilidad"

Si alguien sabe sobre Operación Triunfo es Natalia Rodríguez. Con tan solo 19 años, fue la benjamina de su edición en el concurso y compartió escenario con Chenoa, David Bisbal o David Bustamante.

Actualmente la podemos ver comentando sobre el programa de moda en Hora Punta de TVE, el programa que conduce Javier Cárdenas por la noche.

Además, la cantante conoce muy bien a los concursantes de esta edición puesto que cantó con ellos en la Gala Especial de Navidad que organizó Operación Triunfo 2017 para el día 25 de diciembre.

NATALIA RODRIGUEZ Y SUS SECRETOS DE MODA Y BELLEZA

Pregunta: ¿Qué tendencia de moda crees que va a triunfar esta primavera?

Natalia Rodríguez: Pues esta primavera, no sé qué tendencias puede haber, pues lo de siempre, estampados florales, colores pasteles* Algo que favorezca más que con el buen tiempo y te atreves a llevarlo como son los estampados, las flores, los colores... ¡Qué llegue ya la primavera! ¡Que llegue ya!

PR: ¿Un indispensable en tu vestidor?

N.R: Es un buen pantalón vaquero pitillo, que va con todo, con un taconazo, con deportivas, con camisa, americana... Un pantalón vaquero pitillo es ideal.

PR: De cara a esta primavera, ¿En qué vas a invertir más? ¿Moda, accesorios, maquillaje o belleza?

N.R: Yo esta primavera voy a invertir un poco en todo: en belleza, maquillaje, gimnasio, deporte, moda... Un poco de todo porque creo que hay que cuidar cada parte del cuerpo en conjunto. Invertiré en cremas que me faltan con la llegada del buen tiempo, para tener la piel más hidratada y con mucha protección solar, incluso en las manos. También para hacerme tratamientos fuera de casa, con grandes profesionales como en Centros Ideal, para hacerme tratamientos reafirmantes y complementarlo con deporte.

PR: Un truco de belleza que para ti sea infalible.

N.R: Pues aparte de la hidratación de la piel del rostro tengo un truco para el pelo. No llevo extensiones y todo el mundo me lo pregunta. Para llevarlo decolorado, mi truco es, aceite de argán, o aceite de oliva, me lo dejo con un gorro de ducha, la mayor cantidad de horas posibles y luego me lo aclaro bien y el resultado es un pelo sedoso y muy nutrido.

PR: ¿Cómo preparas tu cuerpo para el buen tiempo? ¿Algún ritual o rutina?

N.R: Lo preparo haciendo deporte, salgo mucho a correr. Además me viene muy bien para despejar la mente. Me he cuidado también con muchas cremas reductoras, anti celulitis* Cuido mucho más la piel puesto que la vamos a exponer más.

PR: ¿Cuál es tu deporte favorito?

N.R: ¿Mi deporte favorito? No tengo ninguno en concreto, ¡cualquier deporte me encanta! Siempre corro, también hago body attack, que es una clase de alta intensidad, o hago yoga de vez en cuando, aunque me gusta menos. Me gusta mucho bailar, pero lo que más es todas las actividades que sean de cardio: correr, crossfit, clases de Spartan Race, las que son más brutotas... ¡Como yo! (Entre risas).

NATALIA RODRIGUEZ Y SU EXPERIENCIA EN LA PRIMERA EDICION DE OPERACION TRIUNFO

PR:¿Qué te parece el boom que está teniendo la nueva edición de OT?

N.R: Estoy muy contenta porque Operación Triunfo ha resurgido y la gente lo está tomando con muchísimo cariño, lo está aceptando muchísimo, los concursantes son maravillosos. Yo estoy enganchada, estoy enganchada a Operación Triunfo y me parece tan bonito que la gente se enganche a un programa de música, que ya estaba como un poco olvidada la música en la televisión, y me encanta. Me encantan los chicos, me encanta como cantan y animo a todo el mundo que lo vea porque está muy bien Operación Triunfo.

PR: ¿Qué recuerdos te trae?

N.R: No te voy a mentir, porque aunque hayan pasado unos 16 años, parece que fue ayer, yo me acuerdo hasta de los olores, de las vivencias, me acuerdo de casi todo. Yo si me tuviera que quedar con un recuerdo en general me quedaría con lo bien que me lo pasé, la piña que hice con mis compañeros que a día de hoy la seguimos teniendo, somos muy amigos, lo bien que estábamos allí, era una burbuja pero lo que aprendimos, el buen rollo... Creo que eso es lo que llego al público, el buen rollo que teníamos lo transmitíamos a la gente y que al final éramos los niños de todo el mundo.

NATALIA RODRIGUEZ: "MI FAVORITO PARA EUROVISION ES AGONEY"

PR: ¿Cómo fue la experiencia de cantar con los chicos de OT?

N.R: Estas navidades pasadas tuvimos que cantar con los concursantes de dentro, de este año, de 2017 y me tocó cantar con una de las favoritas, con Aitana. Fue una experiencia muy bonita, era la benjamina de este año con la benjamina del primero, que fui yo, y te mentiría si no te dijera que estaba muy nerviosa, porque claro es volver otra vez atrás, aunque no hubiera jurado ni nada pero era como volver atrás, ese nervio, ese estar ahí en directo, cantar una canción que hacía muchísimos años que no cantaba, pero luego, cuando subí al escenario, ¡me lo pasé pipa! Creo que al final eso lo transmití y me lo pase súper bien con Aitana.

PR: ¿Quién es tu favorito?

N.R: ¿Mi favorita de esta edición? A mí me gusta mucho Aitana. Es que Aitana tiene algo especial en la voz. Me gustan muchísimo todos, yo creo que cada uno tiene un perfil muy distinto, pero Aitana tiene algo que me engancha muchísimo porque tiene una forma de cantar muy peculiar, tiene un vibratto muy chulo, tiene una imagen muy* no sé... Yo creo que esa niña lo tiene todo para triunfar.

PR: ¿Quién crees que va a ganar?

N.R: Pues yo creo que va a ganar la edición Aitana o Amaia. Amaia es muy versátil, lo mismo te canta Pink, que City of Stars, o te canta tocando el piano. Ella me parece una chica increíble, y muy afinada, es alucinante lo bien que lo hace.

PR:¿Quién crees que va a ir a Eurovisión?

N.R: Pues para Eurovisión, a mí me gustaría uno que nunca ha sido favorito, pero creo que tiene todo el perfil. Me gusta mucho: Agoney para Eurovisión. Tiene ese toque eurovisivo que a lo mejor en los otros no lo veo tanto, pero Agoney me encanta.

PR:¿Y tú, irías a Eurovisión?

N.R: ¿Yo? ¿A Eurovisión? No, no, no y además, ya a Eurovisión van a ir los chicos de OT. Yo creo que es muchísima responsabilidad, es mucha presión, no le puedes gustar a todo el mundo y yo creo que tienes que estar muy preparado mentalmente para presentarte, porque en el momento que te presentas empiezan a llegarte mensajes y cosas de todo el mundo y hay que estar muy bien amueblado.