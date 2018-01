Rosa López habla de sus masturbaciones

La cantante está atravesando por uno de sus mejores momentos personales y profesionales: va a sacar un nuevo álbum y quiere probar suerte en los escenarios de México. En este nuevo año, cargado de proyectos, espera también volverse a enamorar. Y es que por el momento, Rosa López (37) no tiene novio, aunque asegura que no le hace falta: "Cuando pasas de novios ligas más, estoy en una etapa que lo único que me importa es pasarlo bien con ellos".

Recelosa de su intimidad, a la ex triunfita apenas se le han conocido parejas, por lo que sus últimas declaraciones hablando abiertamente sobre su situación sentimental han sorprendido a todos: "El sexo es muy sano. Yo me apaño sola y es muy natural, aunque me da mucha vergüenza hablar de esto. Aunque el sexo es muy importante para mí", confesó a Libertad Digital, según recoge Informalia.

Ademas, Rosa no está dispuesta a pasar nada por alto en una relación: "Tengo muy claro que las relaciones sentimentales son para estar bien, si no es así, no merece la pena continuar con esa persona", afirmaba.

