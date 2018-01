Shakira, la gran ausencia en los Grammy 2018

Los Premios Grammy 2018 son una noche mágica para la música. El pasado domingo 28 de enero, los artistas más reconocidos a nivel mundial se reunieron para esta entrega de premios en el Madison Square Garden de Nueva York.

Por la alfombra roja pudimos ver pasearse a numerosos rostros conocidos, nominados y no nominados, como Luis Fonsi, Camila Cabello, los hermanos Jonas, Rihanna, Miley Cyrus, Heidiu Klum, Pink o Ashley Tisdale.

SHAKIRA, UNA DE LAS GRANDES AUSENCIAS DE LA NOCHE Una de las grandes ausencias de los Premios Grammy 2018 fue la de la cantante Shakira que ganó el premio a mejor álbum pop latino con "El Dorado".

La colombiana, no está pasando por unos de sus mejores momentos. Sus problemas con Hacienda se han sumado a uno de los momentos más duros de su carrera tras verse obligada a cancelar su gira mundial por problemas en las cuerdas vocales.

A pesar de no haber dado explicaciones por su ausencia, Shakira no tardó en publicar un video en sus redes sociales mostrando su entusiasmo y agradeciendo el premio: "Me acabo de enterar de esta noticia espectacular. De este Grammy al mejor álbum pop latino y os quiero dar las gracias por todo vuestro apoyo, por el apoyo a mi música y a toda mi carrera. Les quiero muchísimo".

Con este premio, Shakira se convierte en la única artista femenina cuyo trabajo es reconocido por segunda vez en el mejor álbum pop latino.

BRUNO MARS EL GRAN TRIUNFADOR DE LA 60 EDICION DE LOS GRAMMY Bruno Mars sin duda fue el gran triunfador de la noche llevándose a casa 3 trofeos: mejor canción del año con "That's Whatt I Like", mejor grabación del año y álbum del año con "24K Magic".

El cantante hawaiano no dudó en agradecer el premio al resto de nominados con los que competía y sobre los que confesó: "son los responsables de que en el estudio me esté tirando de los pelos", en relación a la buena música que hacen.

LADY GAGA SE UNE AL MOVIMIENTO REIVINDICATIVO TIME'S UP Lady Gaga volvió a destacar en la red carpet con un llamativo diseño de Armani y quiso aportar su granito de arena al movimiento Time's Up con una rosa blanca sobre su pecho como reivindicación a los derechos de las mujeres.

La cantante dio un grito a favor de la igualdad de género sobre el escenario y posteriormente interpretó uno de sus temas más sonados: Millions Reasons.

LUIS FONSI Y DESPACITO SE QUEDAN SIN PREMIO A pesar de haber sido una de las canciones más sonadas y pegadizas del año 2017, Luis Fonsi no consiguió alzarse con el premio a mejor canción del año con "Despacito".

Sin embargo, el puertoriqueño hizo bailar a toda la gala interpretando junto con Daddy Yanke este tema que tantos éxitos ha cosechado y que cuenta con casi 5 mil millones de visualizaciones en Youtube.