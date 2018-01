Amaia acojonada con ir a Eurovisión

"Me da miedo decepcionar", ha reconocido Amaia, "pero ir con Alfred me da seguridad". "Me daba miedo ir sola", ha reconocido la cantante. "Ir a Eurovisión es una responsabilidad increíble".

De lo que sí están seguros los concursantes es de la canción que llevan al festival, compuesta por Raúl Gómez, ganador de El número uno, según recoge Ecoteuve.

"Es un retrato robot de nuestros best moments", ha explicado Alfred. "Nos representa". "Es un reflejo de nosotros pero también de otras relaciones", ha apuntado la navarra.

Respecto a la actuación que harán en Lisboa, habrá cambios en la puesta en escena pero ni la cadena ni los protagonistas han sabido especificar cómo acabará siendo. Tampoco está pactado si habrá beso final de la pareja como sí ocurrió este lunes. "Eso no se pacta, surge, como anoche, que no lo hablamos", ha dicho Alfred.

Amaia tiene ahora otras preocupaciones: "Lo que más miedo me da es el inglés", se ha sincerado Amaia. "Las ruedas de prensa en inglés me dan pánico".

Ana María Bordas, responsable de TVE para Eurovisión, ha explicado que Tu canción, el tema elegido para el festival, ganó las dos rondas de votaciones en la gala que La 1 emitió este lunes. Además, ha anunciado que Amaia y Alfred harán gira internacional como Manel Navarro el año pasado.

