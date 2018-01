Amaia y Alfred: no ganarán Eurovisión pero se besarán en directo y serán felices

Tal vez sea éste el principal punto en común que tienen Amaia y Alfred, que se sintieron atraídos el uno por el otro enseguida. Amaia es una Capricornio que ahora mismo está encantada con el amor y la ternura que su Alfredo despliega hacia ella, embriagada por el halo misterioso y dulce que desprende. Alfredo ha encontrado estabilidad en sus emociones pero también en las cuestiones más prácticas. Pueden llegar a complementarse y a ser muy felices juntos: comparten romanticismo, confianza y sentido del humor, según recoge Informalia. El único inconveniente que los astros encuentran en su relación es que dediquen más tiempo y energía al trabajo que a la relación.

"El beso no hay que planearlo, lo que surja", decía la Capricornio Amaia, preguntada por la posibilidad de que haya beso en Lisboa. "Eso no está preparado. La verdad es que no me acuerdo muy bien de todo. Lo tengo un poco borroso", señalaba un Piscis llamado Alfred. Nadie sabrá qué pasará, o si estos jóvenes representantes de España en Eurovisión, con más química que la Tabla Periódica, se convertirán el próximo 12 de mayo en Lisboa en los nuevos Iker Casillas y Carbonero, inmortalizados en un beso como aquel que se dieron el portero de la Selección campeona del Mundo y la periodista.

