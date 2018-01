Amelia Bono: "Manuel lo está haciendo fenomenal en OT"

Un año más la revista Telva hace entrega de los premios T de Belleza y lo hace en un año muy especial, su 30 aniversario. Para la ocasión Telva organizó una fiesta por todo lo alto en el Hotel Palace de Madrid donde acudieron personajes de la talla de Natalia Sánchez, Eugenia Ortiz, Cari Lapique y Pilar González de Gregorio, Claudia Ortiz, Amelia Bono, Carola Baleztena o Fiona Ferrer entre otros.

LA REVISTA TELVA ENTREGA LOS PREMIOS T DE BELLEZA UN AÑO MAS De lo más discreta con su vida y sobre todo con la de sus amigos más cercanos, Amelia Bono prefirió no hacer ningún comentario sobre cómo está viviendo David Bustamante este complicado momento y es que el cantante y su marido Manuel Martos tienen una relación muy cercana.

CHANCE: Estás más delgada.

Amelia Bono: Debe de ser el traje, todo el mundo me dice lo mismo.

CH: ¿Truco? A.B: El no parar, pero la genética, es genética.

CH: ¿Te cuidas mucho? A.B: No, voy al gimnasio porque me encanta, pero voy para comer lo que quiero, salir a cenar, beberme mi vinito...

CH: El gimnasio sirve para desconecta dela vorágine de casa.

A.B: Claro, ahí descargo todo.

AMELIA BONO: "ESTAMOS CON MUCHA ILUSION Y MUY CONTENTOS, COMO CUALQUIER PERSONA QUE SE CAMBIA DE CASA" CH: ¿Qué tal la nueva vida, la nueva casa? A.B: Todo fenomenal, estamos muy contentos y nada, todo fenomenal.

CH: Primero casa y luego hogar, ¿Ya la habéis convertido en lo segundo? A.B: Claro, eso siempre. CH: ¿Qué os aporta esta nueva casa? A.B: Pues como cualquier persona que se cambia de casa, con mucha ilusión y muy contentos, sobre todo los niños que están muy contentos, al lado del colegio, con facilidades, con tanto niño y trabajando te buscas facilitarte la vida.

CH: ¿Cómo ves a Manuel en OT? A.B: Yo le veo muy bien y tú.

CH: Muy bien también.

A.B: Yo creo que lo está haciendo fenomenal, las críticas están yendo muy bien, él está muy contento así que yo también estoy muy contenta.

CH: ¿Cómo está viviendo David Bustamante lo que le está pasando? A.B: Yo de eso no hablo. Yo mientras que él esté bien, pues todos estamos bien.

CH: Es importante que encuentre el cariño de los amigos.

A.B: Exactamente, ahí lo tiene.

CH: Es difícil aconsejarle cuando todas las noticias dicen lo contrario.

A.B: Es que no sé nada, de verdad, no sé nada así que no voy a hablar de este tema.

CH: Son 10 años con Manuel, ¿Balance? A.B: Casada. Pues maravilloso.

CH: ¿Ya se acabaron los hijos? A.B: Sí. De momento sí.

CH: ¿Cerráis la puerta a un nuevo embarazo? A.B: Cierro la puerta.

CH: ¿Cómo está tu suegro? A.B: Bien, fenomenal.