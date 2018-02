ABBA se separaron por problemas de alcohol, drogas e infidelidades

Hace 35 años de la separación de ABBA, sin embargo sus canciones calaron tan hondo que aún hoy siguen siendo un referente musical. Corría el año 1974 cuando cuatro jovencitos se presentaban a Eurovisión representando a Suecia con su tema «Waterloo», sin imaginarse que su triunfo cambiaría sus vidas y la historia de la música para siempre. Hoy, 44 años después de su victoria en el concurso musical más famoso de Europa, ABBA vuelve a copar titulares. El popular cuarteto sueco reaparecerá en pantalla para poner banda sonora a una de las películas más esperadas de este año: «Mamma Mia: Here We Go Again», una secuela del exitoso musical «Mamma Mia», estrenado en 2008 y que llegará a las salas de cine el próximo mes de junio.

Desde 1974 y hasta hoy, ABBA sigue siendo el segundo grupo musical más exitosos de todos los tiempos, tan solo por detrás de «The Beatles». Con más de 500 millones de discos vendidos a lo largo de su historia, la música de ABBA parece tener vida eterna. En Suecia son, simple y sencillamente, una gloria nacional. Tienen un museo exclusivo en Estocolmo y varios restaurantes inspirados en sus folcloricas vestimentas, según recoge Rocío F. de Buján en ABC.

El nombre de ABBA surgió de la unión de las iniciales de sus integrantes: Agnetha Åse Fältskog, Göran Bror Benny Andersson, Björn Kristian Ulvæus y Anni-Frida Lyngstad. Durante su apogeo, la relación entre sus miembros iba más allá que simples compañeros de banda, y es que Agnetha estaba casada con Bjorn y a su vez Benny también estaba casado con Frida. A los pocos años, y por terribles caprichos del destino, los dos matrimonios se divorciaron en los años 1979 y 1981 respectivamente. Visto su desorbitante éxito, decidieron darle una oportunidad al grupo y continuaron hasta su definitiva disolución en 1982, tras lo cual cada uno de sus componentes continuó su camino musical por separado, perdiendo así la magia que les llevó hasta la cima.

Fuente original: ABC/Leer más

