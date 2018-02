Así es Amaia, la ganadora de 'OT' por la que nadie apostaba

Amaia ganó este 6 de febrero de 2018 Operación Triunfo y además representará a España en el festival de Eurovisión. Amaia es 'Amaia de España' es un talento puro y descomunal cuando se sube a un escenario. Da igual la canción o el género músical.

Y eso que la ganadora por goleada de OT estuvo a punto de no entrar en el concurso. La joven de Pamplona con la que todos se deshacen hoy en elogios estuvo nominada en la gala cero del programa, el 23 de octubre, cuando se elegían a los participantes definitivos del programa. 16 entrarían en la academia y dos se quedarían fuera sin figurar como concursantes de la edición.

Amaia interpretó Starman, de David Bowie, y fue valorada por Joe: "Cantas bien y tienes buena voz. En esta canción has fallado en la interpretación. Ser un gran artista es ser más que tener una gran voz. Me ha faltado el dramatismo de David Bowie. He visto una interpretación happy, casi de Misa. Te voy a poner en duda".

Amaia fue una de las propuestas para abandonar el programa -mejor dicho, para ni siquiera entrar- con Mimi, Thalía, Joao y Mario, estos dos últimos desconocidos a día de hoy por el público puesto que no llegaron a entrar al concurso.

