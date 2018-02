Amaia: "Doy las gracias a Mónica Naranjo por haberme expulsado de 'El número uno'"

Dice un viejo refrán español que 'está bien lo que bien acaba' y lo de Amaia ha acabado estupendamente.

«Para empezar, diré que es el final», cantó Amaia como colofón a su interpreteación de «Miedo«, la actuación que la coronó como ganadora de «Operación Triunfo» en una final (logró el 46% de los votos) en la que logró superar a Aitana y Miriam, respectivamente.

Alfred y Ana Guerra quedaron en cuarta y quinta posición.

Sin embargo, el cierre del exitoso concurso de TVE va a ser solo el principio de la carrera de Amaia Romero, que durante su paso por el concurso solo ha recibido alabanzas tanto del jurado como de cantantes consagrados como Dani Martín o Zahara.

«Me siento en una película ahora mismo», cuenta en su primera rueda de prensa la navarra, que disfrutó de su última noche en la Academia tras una fiesta de despedida en la que pincharon «los Javis».

«Lo primero que voy a hacer es estar con mi familia y mis amigos, tengo muchísimas ganas de verlos a todos».

Como cuenta Helena Cortés en 'ABC' este 7 de febrero de 2018 después llegará el momento de ensayar para Eurovisión, donde interpretará con Alfred «Mi canción», preparar la gira de «Operación Triunfo» y pensar en el inicio de su carrera musical.

«Me gustaría algo más íntimo. En este programa he descubierto muchísimos estilos, pero mi zona de confort está al lado del piano. Me encuentro a gusto con las canciones sencillas».

¿Pero no le gustaría llenar el Palacio de los Deportes?

«Eso sí», reconoce entre risas.

«De momento, quiero dejarme aconsejar porque me fío mucho de mi familia, les pediré sobre todo opinión a ellos. También me haré caso a mí misma, pero sobre todo a ellos. Sé lo que sé gracias a mi hermano, todos los días me sentaba en su mesa y me enseñaba canciones. También mi hermana me ha enseñado muchas cosas. Me voy a emocionar, Dios mío».



«Me hace ilusión ser "Amaia de España"»

Aunque muchos la señalaban como la ganadora absoluta del concurso, ella nunca se vio claramente como tal. «Los compañeros me decían "la ganadora", pero podía pasar cualquier cosa.

Quedaba todo el programa por delante y no se sabía, era imposible. Me he sentido muy querida por todo el mundo y no quería pensar en ganar, quería centrarme en el presente y estar a gusto», subraya.

Acaban de recuperar los móviles que les unen al mundo exterior y apenas han tenido tiempo a valorar realmente el impacto del concurso, pero a la joven navarra de 19 años no le asusta la fama.

«No va a ser un agobio, me hace muchísima ilusión cada vez que me reconocen», plantea. Tampoco siente como una responsabilidad extra el apodo de «Amaia de España».

«Me hace ilusión, cuando me lo empezó a decir Ricky (exconcursante) me hacía mucha gracia. No sé qué decir a esto, simplemente me hace ilusión».

También se toma con humor las fotos en las que superponen su cara sobre las de los Reyes.

«Me hace gracia verlo».

Ahora, valora como un acierto que Mónica Naranjo decidiera poner punto y final a su andadura en «El número 1», donde actuó cuando era apenas era una adolescente.

«No me sentó mal mi expulsión, al contrario, me lo dijo todo muy bien. Tenía toda la razón del mundo y le doy las gracias, porque yo era una niña. Cuando vi el casting y me acordé de lo que me dijo y vi que podía estar en el jurado pensé: "Qué casualidad"».

«De no haberme presentado seguiría con el piano, cantando por mi cuenta, siempre lo he tenido en mente».

¿Qué le aconsejaría a los futuros concursantes de OT?

«No sé dar consejos, pero les diría que no piensen mucho en el exterior, es lo que me ha dicho a mí mi familia. Cuando venía una visita, tú te montabas la paranoia, porque no tienes ni idea de lo que está pasando».

Alfred y Aitana, sus apoyos

Amaia se llevará a su casa los 100.000 euros de premio del concurso, su billete a Eurovisión, una pareja como Alfred y amigos como Aitana.

«He salido del concurso con pareja, una supercompañera, y ha ganado el concurso. Lo tiene todo, es muy joven y ha conseguido emocionarnos a todos. Es música, pero también una buenísima persona», cuenta Alfred, que incluso le ha compuesto una canción.

«Le digo las cosas en catalán porque siento que lo digo de corazón, porque lo que siento es puro y real».

Tampoco Aitana tiene palabras para definirla:

«Todos son increíbles, pero Amaia... es única en personalidad, todo lo tiene diferente. Es una persona muy impulsiva que dice las cosas tal cual, y luego si te ha sentado mal te pide perdón. Me encanta estar con ella, porque cuando estamos juntas somos más libres y estamos un poco más locas».



Segunda edición

Mientras, TVE sigue pensando como explotar este fenómeno inesperado. Este martes lo hará con una gala especial en la que interpretarán sus grandes éxitos y ya tienen puesta la mirada en un segunda temporada, que aún no pueden confirmar oficialmente:

«Confirmo que tenemos una ilusión enorme por una nueva temporada de OT», concluye Toni Sevilla, director de contenidos de la pública.