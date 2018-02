Amaia la ’caga’ sin querer en las redes al desvelar el lugar dónde vive

Tras permanecer más de tres meses en la academia de OT sin apenas dedicarle tiempo a las redes sociales, la ganadora del programa de TVE ha decidido cambiar su actitud y atender a sus seguidores del mundo virtual. La joven ha protagonizado este miércoles dos directos a través de Instagram en los que demostró de nuevo la naturalidad que la caracteriza y que le ha jugado una mala pasada.

Mientras que el primer directo se produjo por la mañana, cuando todavía no estaba en su casa de Pamplona, el segundo tuvo lugar por la noche, una vez se encontraba en su hogar con su familia. Precisamente fue en este último donde Amaia Romero (19) cometió el error de todo principiante: mostrar demasiado su vida íntima. La triunfita quería enseñar a sus seguidores cómo nevaba por su tierra y ubicó el lugar exacto de su residencia. Sus seguidores entonces le alertaron de su error y ella rectificó como pudo.

"¡Soy idiota! Dios mío Me acabo de poner super nerviosa. Bueno, ay, Dios mío, es verdad Bueno, da igual. ¿Por qué soy tan idiota? Es verdad, no lo he pensado. Dios mío, dios mío", dijo Amaia con su particular espontaneidad.