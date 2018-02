Nahuel: de ganar OT a terminar de «stripper» en Paraguay

Televisión Española acaba de ponerle el broche final a la novena edición de «Operación Triunfo», que ha recuperado el espíritu y la esencia de aquella primera de 2001. Entonces, Rosa López, David Bisbal, Chenoa, David Bustamante, Manu Tenorio, Nuria Fergó y compañía conquistaron a España entera, logrando registros de audiencia de lo más desorbitados. Ahora, el fenómeno OT 2017 ha propiciado que Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra, Agoney, Roi, Nerea o Cepeda hayan recogido su testigo y se lancen al estrellato.

Sin embargo, Operación Triunfo no es necesariamente sinónimo de éxito. Más allá de los mencionados en la primera edición y de otros talentos musicales (que no ganaron el concurso) como Nena Daconte, Manu Carrasco, Edurne, Pablo López, Soraya Arnelas o Rubén Noel (uno de los tres miembros de «Lérica»), lo cierto es la mayoría de los concursantes que triunfaron en el formato original de Gestmusic no han podido disfrutar de ese éxito en sus carreras.

Llama especialmente la atención el caso de los ganadores. Aparte de Rosa, el resto de vencedores de «OT», a excepción de Virginia Labuat («OT 6»), no han logrado hacerse un hueco en lo alto del panorama musical. Son los casos de Ainhoa, Vicente, Sergio Rivero, Lorena, Mario y Nahuel, el resto de vencedores del certamen y cuyos nombres dejaron de estar en liza hace ya bastante tiempo.

