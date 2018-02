¿Sabes por qué Isabel Pantoja ha cancelado por sorpresa el inicio de su gira americana?

La ilusión de encontrarse de nuevo con sus fans se ha transformado en tristeza, ya que la cantante no ha podido coger el avión que tenía previsto trasladarla a Miami este miércoles y se ha visto obligada a cancelar el inicio de su gira.Desde El programa de AR han dado el motivo de dicha cancelación: "Tiene el visado en regla pero le reclaman otro papel y el empresario no lo tenía listo y por eso se retrasa todo. Si ese retraso implica no llegar a un ensayo previo al concierto de Miami, no dará ningún concierto", ha anunciado el periodista Israel López, haciendo referencia al segundo show que tenía programado Isabel Pantoja y que iba a tener lugar en Puerto Rico el próximo 18 de febrero. Ambos conciertos ya tuvieron que ser aplazados en octubre de 2017, debido al huracán Irma.

Pese a que la cancelación parece un hecho, un periodista residente en Miami ha asegurado que allí aún se desconoce esta decisión y ha desvelado que las entradas se siguen vendiendo: "Los artistas vienen con un visado especial para trabajar aquí en EE.UU. y ese es el documento que le faltaría a Isabel. De suspenderse sería un palo muy grande para todos porque ella aquí es una gran diva (...) Sería responsabilidad del empresario, no de ella", ha explicado.

