Serrat vuelve a desquiciar a Rahola y sus mariachis con otro estacazo al separatismo

Joan Manuel Serrat no va a callarse a sus 74 años. El 8 de febrero de 2018, en plena presentación de su gira por los 50 años del mítico 'Mediterráneo', el cantautor catalán volvió a darle un bocinazo al separatismo del que aún deberán estar retorciéndose de dolor Pilar Rahola y su prole de mariachis golpistas.

Serrat asegura que no se puede hablar de una resaca catalana:

¿Resaca? Ninguna, porque sigue la fiesta. Cada día me encuentro con una noticia más sorprendente. Pasamos de no tener presidente a la opción de que haya dos y en este momento ya no sé dónde están. Ahora deben seguir mareando la perdiz y al final los que se van a marear van a ser ellos porque no terminan de reconocer la salida.