Las peregrinas carreras de los otros ganadores de «Operación Triunfo»

La llamada «maldición» de ser ganadores de «OT» llevó a alguno a a buscarse las lentejas al otro lado del Océano o en espectáculos de striptease. Otra finalista tuvo un accidente de tráfico, por el que tuvo que cancelar una gira. Pese a todo, lo que ellos tienen en común es que, de una forma u otra, a día de hoy viven de la su auténtica pasión: la música

Rosa López (2001)

Desde que ganara la primera edición de «OT», pasó a llamarse Rosa de España y representó a España en Eurovisión aquel año. Ha editado 8 álbumes y ha recibido innumerables premios. También ha participado en distintos programas de televisión.



Ainhoa Cantalapiedra (2002)

Fue nominada la primera semana de «OT 2» y acabó ganando el concurso. Tuvo un accidente de tráfico al terminar el programa que le obligó a cancerlar la gira. Después lanzó tres discos y cuatro de sus sencillos fueron utilizados en la telenovela «A que no me dejas». Ahora vive en México y pronto presentará nuevo disco.



Vicente Seguí (2003)

Antes de presentarse a «OT 3», ya había formado parte de la orquesta La Metro. Tras su paso por La Academia y hasta 2009, lanzó tres discos y recorrió el país ofreciendo conciertos en diferentes ciudades. Triunfó más en otros países que en España y, aunque no fue a Eurovisión, quedó segundo en festivales musicales de California y Las Vegas. En la actualidad, Seguí se prepara para acompañar a la cantautora Inma Serrano en su gira por España.



Sergio Rivero (2005)

Su primer contacto profesional con la música fue en «OT 4», donde se convirtió en compañero de Edurne y Soraya Arnelas. Su primer trabajo, «Quiero», recibió el Disco de Platino. Un año más tarde, en 2007, lanzó «Contigo», que vendió más de 40.000 copias y se convirtió en Disco de Oro. Después estudió piano y composición en el Musician Institute de Los Ángeles. A la vuelta, en 2012, lanzó su tercer disco.



Lorena Gómez (2006)

Tras ganar «OT 5», lanzó dos discos muy seguidos, uno en 2007 y otro en 2008, que no tuvieron demasiado éxito. En 2010 se presentó para representar a España en el festival de Eurovisión en Oslo, pero no lo consiguió. Ha formado parte de los grupos musicales de los programas de televisión «Los mejores años de nuestra vida» y «¡Qué tiempo tan feliz!». En 2013 viajó a Miami para participar en la telenovela «El rostro de la venganza». Volvió para participar en «Tu cara me suena».



Virginia Maestro (2008)

Más conocida como Virginia Labuat, ganó «OT 6» por una diferencia del 5 por ciento de los votos con Pablo López, que se ha consolidado como artista. Ese mismo año, Virginia comenzó a trabajar en su primer disco, «Labuat», que salió a la venta en 2009. Desde entonces ha publicado tres discos más, en 2011, 2013 y 2015, con los que ha logrado hacerse un hueco en la música indie. Además, ha participado en varios cortos y una película.



Mario Álvarez (2009)

El ganador de «OT 7» viajó desde Oviedo para ingresar en La Academia. Antes, ya había sido miembro de dos grupos de música: en Static Disasters y después en Tekila. Al terminar «OT» , Álvarez comenzó a preparar su primer disco, que salió a la venta en 2011. Desde entonces ha lanzado otros dos. En 2016 el cantante se unió a la orquesta Panorama y actualmente continúa haciendo bolos con ellos. Además, ha colaborado en programas de la televisión pública de Asturias.



Nahuel Sachack (2011)

El joven paraguayo ganó «OT 8», la edición presentada por Pilar Rubio y que Telecinco canceló apresuradamente por sus pobres registros de audiencia. Sachack recibió 30.000 euros y la promesa de un futuro dentro de la industria. Al tiempo, confesó en «Interviú» que nunca cobró su premio. El artista volvió a Paraguay y lanzó «En cualquier lugar», su primer sencillo. Al no tener éxito, y con una niña pequeña, comenzó a participar en fiestas haciendo striptease y animando a las mujeres a que le tocasen el torso.

