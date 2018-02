Alfred: "Con la tensión y los nervios perdí 7 kilos en la Academia de OT 2017"

Comer comían y bien, pero a Alfred no le entraba ni un cacahiete de puro nervio. Alfred García, el cuarto finalista de OT 2017 , ha pasado este 12 de febrero de 2018 por los micrófonos de Rac1, donde ha comentado cómo está siendo su vida después de su paso por la Academia.

Entre las declaraciones más impactantes, la pérdida de peso del joven catalán, que según él mismo ha dicho ha sido de nada más ni nada menos que 7 kilos.

"Cuando salí de la Academia lo primero que hice fue irme a un centro comercial porque he perdido 7 kilos y no me iba ni un pantalón".