Así fue la fiesta de OT

Operación Triunfo ha reabierto sus puertas para montar una gran fiesta. Los 16 concursantes que el 23 de octubre de 2017 entraron en la Academia han vuelto al plató de Televisión Española para interpretar los temas más exitosos del programa y disfrutar, ahora sin nervios ni tensión, del éxito.

Con Amaia como gran ganadora y con Almaia como representantes de España en Eurovisión con Tu canción, la #OTFiesta ha sido una cita llena de diversión y emoción.

Volver a escuchar Shake it out por Amaia o ver a Cepeda y Aitana interpretar No puedo vivir sin ti han sido momentos de piel de gallina, del mismo modo que el reencuentro entre Roi y su sapoconcho ha dado pie a muchas risas.

