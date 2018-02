¿Qué esconde Bustamante?

Mientras que los responsables del evento aseguraron que el ex de Paula Echevarría estaba vomitando, él ha afirmado que estaba ronco. ¿Qué están ocultando?

"David no va a venir. Está indispuesto, vomitando, con dolores de espalda y no puede caminar". Ésta fue la explicación que dieron los organizadores del evento cancelado a las fans que esperaban ansiosas la llegada de su artista favorito. Sin embargo, este lunes Bustamante (35) ha afirmado que no cantó "porque estaba mal de la garganta, por eso no pude hacer el concierto. Y un cantante no puede hacer concierto si tiene ronquera".

La contradicción en las versiones ha alarmado a los seguidores del cántabro, quienes barajan la posibilidad de que sufra un mal mayor y lo esté ocultando.

