Carmen Gahona manda a Isabel Pantoja a tomar por c...

"Isabel Pantoja se puede ir a tomar culo. No ha estado a la altura en su vida".

Carmen Gahona (61) entró por teléfono en Sálvame para aclarar todos los rumores sobre su supuesta mala relación con los hijos de Chiquetete. Sin embargo, los dardos de Gahona no han ido precisamente para sus hijastros, sino para Pantoja y su hermano, Agustín:

Además, Gahona ha anunciado que a partir de ahora va a "destapar" todos los vaivenes de la familia: "Ahora se va a saber todo porque el que me importa es Antonio".

Tras estas duras palabras, Carmen ha aprovechado su intervención para desmentir que le hubieran negado la entrada al tanatorio a Rocío Cortes, hija de Chiquetete y su ex mujer, Raquel Bollo, así como que se le hubiera prohibido la entrada a su casa para visitar a su abuela durante su enfermedad:

"Nadie le ha prohibido la entrada a nadie en ningún sitio. Yo he vivido con Manuela y me he dedicado a cuidarla. Rocío ha tenido 3 meses para ver a su abuela. No ha venido. Sus motivos tendrá, yo la quiero igual".