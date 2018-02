Marta Sánchez pone letra al himno de España y es aplaudida hasta por la Guardia Civil

Ha emocionado a propios y extraños con su versión del himno de España, a la que ha puesto letra. Marta Sánchez arrancó los aplausos de los espectadores que llenaron este sábado 17 de febrero de 2018 por la noche el teatro madrileño -en el que debutaba para cantar sus temas más emblemáticos- al interpretar, ataviada con un traje rojo:

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón",