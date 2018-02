En ‘Tu cara me suena’ dan por muerto a Juan Bau, y éste se pilla un gran rebote

El pasado viernes, el actor Miquel Fernández se convirtió en el primer finalista de la sexta edición de ‘Tu cara me suena', tras su sorprendente imitación en la piel de R. Kelly. Sin embargo, uno de los momentos más controvertidos de la gala tuvo como protagonista a Lolita Flores, una de los cuatro integrantes del famoso jurado del programa.

Durante la valoración de Raúl Pérez, que defendió la canción ‘Contigo soy feliz' de Nino Bravo, la mayor de los hermanos Flores valoró positivamente el parecido físico del concursante con el artista original, aunque aseguró que, según su criterio, el resultado final "carecía de la potencia vocal de toda la fábrica de cantantes valencianos: Francisco, Juan Bau, que también murió...". Rápidamente, los espectadores se dieron cuenta de este garrafal error, ya que no es cierto que el cantante haya fallecido y a sus 69 años, continúa en activo sobre los escenarios.

La respuesta ante tal improvisada y polémica noticia no se ha hecho esperar. El propio cantante Juan Bau ha mostrado su malestar, tras esta desagradable situación, en un vídeo de Youtube en el que pide a Lolita Flores una rectificación pública.

"Queridos amigos, una vez más parece ser que el destino está empeñado en que me maten, pero como veis, aquí estoy y estaré para vosotros", afirma el intérprete valenciano en su grabación. Además, en referencia directa a Lolita añade que "sé que eres una gran profesional y que no lo has hecho con intención, sino todo lo contrario, pero te pido por favor que rectifiques".