Explosiva confesión de Ana Guerra sobre "lo malo" de 'Operación Triunfo'

A tirar del hilo mientras dure. Aitana y Ana Guerra han visitado este 23 de febrero de 2018 el plató de La Mañana de TVE para promocionar el videoclip de Lo Malo, su gran éxito concebido en las entrañas de Operación Triunfo , así como la gira que preparan con todos sus compañeros de cara a estos próximos meses.

¿Les ha cambiado mucho la vida después de salir de la academia?

Lo cierto es que sí. Así lo han confirmado ambas, extrañadas por la repercusión que ha tenido el talent show de TVE en sus propias vidas. "Es un shock porque no te conocía nadie y de repente todo el mundo te habla y te para por la calle", afirmaba Ana Guerra, quien todavía sentía "que me van a preguntar por alguna dirección".

Lo mismo le sucede a Aitana, a quien le "parece súper raro" que sus amigos le envíen notas de audio del tema que comparte con Ana Guerra provenientes de las salas de fiesta. Y es que Lo Malo ha llegado para quedarse. Tanto es así que el número de reproducciones no para de crecer y las dos ya han grabado el videoclip de la canción que les acompañará todo el verano.

Esta no será la única canción que irá de su brazo a lo largo de la gira, ya que Camina, el gran himno de esta edición de Operación Triunfo también lo hará. De hecho, "el momento de todos componiendo Camina en el salón" es el mejor recuerdo dentro del talent para Ana Guerra:"No sabíamos hasta qué momento nos iba a acompañar".

La isleña se ha mostrado especialmente asombrada por el cambio de percepción que ha tenido sobre Operación Triunfo dentro de él: "Yo era la que pensaba que de estos programas había muchas cosas que no eran reales y he comprobado que todo lo que pasaba era real". Entre otras muchas cosas la relación que mantiene con sus compañeros.

Precisamente sobre la de Aitana y Cepeda ha sido preguntada la catalana. "Lo hemos dejado bastante claro en la academia", apuntaba la benjamina de la edición mientras su compañera reafirmaba que podía "jurar que en las habitaciones no pasó nada". Ocurriese o no las artistas sólo piensan en continuar su promoción del single que promete convertirse en una de las canciones del verano. ¿Todavía no has escuchado ‘Lo Malo'?