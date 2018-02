Los excesos confesables de Miguel Bosé

Miguel Bosé (61 años) fue el encargado de inaugurar el pasado martes el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que tiene lugar cada año en Chile. Además de tal honor, el cantante fue reconocido con el premio Artista Ícono de Viña del Mar después de más de 40 años de carrera musical.

En el proceso de lograr una exitosa carrera también ha tenido algún que otro bache. Como músico no se ha librado de los excesos que pueden acarrear la fama. «He tenido mis momentos. Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo a beber y el mejor, el malo también. Fumar también y el resto también, todo», cuenta Bosé a los medios de comunicación presentes en el Festival Viña del Mar.

Pese a todo, Bosé aseguró que nunca dejó de cumplir con sus compromisos profesionales: «Yo estuve perdido; pero me he encontrado en las mañanas por ese sentido de la responsabilidad que tengo y de respeto a algo que se llama la música, que me lo ha dado todo en la vida y a la que le debo absolutamente todo, y por respeto me he levantado cada mañana a pesar de los pesares y he estado a la altura en cada situación que tenía que estar. Eso ya fue un tiempo pasado», asegura.

Fuente: ABC/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Miguel Bosé ha denunciado una extorsión de 60.000 dólares por unas fotos de sus hijos