España dividida con Cepeda y su recurrente tortilla

Hace ya unos días que la última edición de Operación Triunfo llegó a su final tras tres meses intensos donde el talent show ha arrasado en audiencia y ha generado nuevos ídolos para un público principalmente adolescente que parece que se resiste a vivir sin ellos. El altavoz que hoy en día suponen las redes sociales actúa como analgésico para una fiebre alta, hasta el punto de que han generado cierta dependencia con unos concursantes que, para los más jóvenes, tienen un componente más celestial que terrenal.

Y en eso estamos, queridos dummies, en una fase de desintoxicación para muchos de ellos que, como ya sucedió hace años en la primera edición del concurso, se sienten abrumados ante un éxito tan precoz como desconcertante. "Ahí fuera empieza lo duro para vosotros", repetían como un mantra profesores y directora de la Academia durante estos meses. Y no les falta razón. Las lupas no solo se orientarán hacia su carrera profesional, sino que traspasan ya su esfera más privada hurgando en sus lugares más recónditos, hasta que ellos no decidan cerrar la puerta.

Mientras eso no ocurra vamos a tener que acostumbrarnos con noticias tan reales y surrealistas como que una tortilla de patatas hecha por uno de los concursantes ha dividido a los españoles en las redes sociales. De los 16 concursantes que llegaron a la fase final, solo hay unos cinco o seis nombres que generan un interés desorbitado en el mundo real (estaremos a la espera de lo que pase en la esfera musical). Y uno de ellos es Luis Cepeda, un chico que levanta odios y pasiones a partes iguales, y que ha generado más noticias por una supuesta relación- tirada de caña, diría yo- con Aitana, que por su capacidad vocal. Y para que el thriller sea aún más redondo diremos que la joven catalana tiene novio esperándole. Y por lo visto en los últimos días, mucha paciencia.

Fuente original: Albert Domènech, La Vanguardia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: El himno de «OT 2017» se llama «Camina»