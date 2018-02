Karina: “Me han ofrecido trabajo a cambio de sexo”

Maríbel Llaudes Santiago, conocida como Karina (Jaén, 4 de diciembre de 1946), tuvo gran éxito en los años 60 y 70 en España, y más tarde en América, con canciones como Las flechas del amor, Romeo y Julieta, El baúl de los recuerdos, La fiesta o En un mundo nuevo, con la que quedó en segunda posición en Eurovisión 1971, lo que le permitió rodar su primera película como protagonista.

Ahora, escuchábndola, parece un 'juguete roto'.​

Ha querido conceder una entrevista al portal digital El Español. En ella, la cantante ha confesado que no llegó a mantener relaciones sexuales hasta que se casó con Tonny Luz con 26 años.

Para ella su primera vez fue "todo un trauma". Algo que relaciona con la poca educación sexual que recibió en casa:

Cuando llegó a Madrid debido a su éxito descubrió una nueva realidad.

Además también ha querido recordar el momento en el que su contrato discográfico estaba acabando y tenía que buscar trabajo con 32 años:

Karina no ha dudado en responder que se llegó a pensar esta proposición pero que finalmente la rechazó por miedo a que no cumpliesen el trato y se quedase sin trabajo.

"Yo no creo que sea indecente. No hablo de prostitución, ojo, es un intercambio. Y siempre sin violencia. Pues no sé hasta qué punto hubiese dicho "no". Eso sí, con el contrato por delante. Porque si no hubiese sido un aprovecharse de una mujer".