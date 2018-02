Chenoa da lecciones a Amaia y Alfred sobre amor y prensa

¿Qué consejo o truco le daría a Amaia y Alfred, como pareja, para protegerse de la presión mediática?

Ninguno, no hay trucos. Esto hay que vivirlo, hay que gestionarlo y si están con herramientas suficientes, rodearse de gente que les pueda ayudar. Pero esto lo tienes que vivir. Todo el avasalle y todo esto. Vosotros sois medios y sabéis perfectamente qué es lo que funciona en un titular, qué es lo que atrae. Lo más importante de esta carrera es que todo lo que digas te lo van a tergiversar, porque es lo que vende.

Es una lástima y a mí me da mucha pena. Hay muchísimas cosas que últimamente he podido decir y que se han convertido en virales. Es algo que me preguntó Pablo Motos y le dije: Sí, pero soy consciente y es una cosa que no es mi problema. Al final, los que vais a tener más problemas sois la prensa porque la gente va a dejar de creer en vuestros titulares.

¿Hay algo en concreto de lo que se ha dicho que le haya molestado?

No, al contrario. Lo que he aprendido es a comprender lo vuestro y reírme con lo mío. No sé si me explico. Pero que yo en casa estoy bien, ¿eh?

¿Tiene ya nuevos proyectos tras el final de Tu cara me suena?

Me estoy reuniendo ya con productores, porque quiero seguir con mi leitmotiv que es 'música'. Eso siempre lo hago con mucho tiempo, no voy a correr ahora para sacarlo en el momento oportuno. No es tanto una estrategia como el hecho de encontrar las canciones que quiero y qué estilo me gustaría hacer.

Fuente original: Adrián Ruiz, Ecoteuve/Leer más

'Tu canción': El tema que nos representará en Eurovisión 2018 y que interpretan Amaia y Alfred (OT2017)