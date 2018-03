Aitana ya supera a Amaia

"¿Qué os resulta más molesto: que sea vulgar o que os haga la competencia?", como decían en la película "Por Siempre Jamas". Un mes después de salir de la academia de Operación Triunfo, la segunda clasificada, Aitana, supera en ventas a la ganadora, Amaia, gracias a una canción que fue desechada para ir a Eurovisión. «Lo malo», cantada por Aitana y Ana Guerra, es la tercera canción más vendida esta semana en España, y llegó a marcar el número uno a principios de febrero.

El éxito del programa ha acelerado la promoción de la canción, que ya tiene en marcha su videoclip, y apunta a candidata a uno de los éxitos del verano, más bailable que la balada romántica «Tu canción», el tema vencedor en el concurso, cantado por Amaia y Alfred, según recoge ABC.

A Aitana, no obstante, le costó entrar en la lista de canciones más vendidas, elaborada por Promusicae, la Asociación de Productores de Música de España. No lo hizo hasta enero, con su interpretación de «¡Chas! Y aparezco a tu lado». Amaia entró mucho antes en esta lista gracias a su interpretación de «City of stars», de la película «La la land», junto a Alfred, a mediados de noviembre. Hubo que esperar un mes hasta ver en el top cien otra canción del concurso, «Camina», de interpretación coral.

