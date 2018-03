Esta es la lista de las 37 canciones de la gira de ‘OT 2017’

Si lo que se ha visto en Barcelona es la base de los demás conciertos, y salvo sorpresas puntuales en algunas de las ciudades, este es el ‘set list' principal de una de las giras más esperadas para esta primavera y verano en nuestro país, segúnn recoge Albert Domènech en La Vanguardia.

Canciones grupales

-I'm Still Standing

-A quién le importa

-Camina

-La revolución sexual

Amaia

-Todas las flores (con Ana Guerra)

-Miedo

-Con las ganas (con Aiatana)

-Shape of You (con Roi)

-Shake it Out

-City os Stars (con Alfred)

-Tu canción (con Alfred)

Aitana

-Con las ganas (con Amaia)

-Issues

-No puedo vivir sin ti (con Cepeda)

-Chandelier

-Lo malo (Ana Guerra)

Miriam

-What about us

-Euphoria (con Thalía)

-Invisible

Alfred

-Don't Dream is Over (con Marina)

-Que nos sigan las luces

-City of Stars (con Amaia)

-Tu canción (con Amaia)

Ana Guerra

-Todas las flores (con Amaia)

-Don't you worry about a thing (con Mimi)

-La bikina

-Lo Malo (con Aitana)

Roi

-Heaven

-Shape of you (con Amaia)

Agoney

-Manos vacías (con Raoul)

-Symphony (con Nerea)

-Eloise

Cepeda

-No puedo vivir sin ti (con Aiatana)

-Say You Won't Let Go

Raoul

-Manos vacías (con Agoney)

-Million Reasons

Nerea

-Quédate conmigo

-Symphony (con Agoney)

Ricky

-Let me entertain you

-Madre tierra (con Mireya)

Mireya

-¡Corre! (con Juan Antonio)

-Madre tierra (con Ricky)

-Ni un paso atrás

Juan Antonio

-¡Corre! (con Mireya)

-A puro dolor

Marina

-The Voice Within

-Don't dream is over (con Alfred)

Thalía

-Euphoria (con Miriam)

-Cenizas

Mimi

-A-Yo

-Don't you worry about a thing

