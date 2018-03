El mensaje antirracista de Paris, hija de Michael Jackson

Sus críticos no entendían esa apropiación innecesaria de la cultura afroamericana para vender maquillaje, y ella, consciente del error, pidió perdón inmediatamente. "Obviamente nunca trato de ofender a nadie", dijo a The New York Times cuando la indignación fue creciendo.

"Estaba muy morena cuando hicimos las fotos y puede que el contraste estuviera un poco mal, pero enseñé la imagen a mucha gente, a muchos en la industria. Ninguno nos llamó la atención sobre ello. Nadie lo mencionó. Por supuesto, tengo el mayor respeto por la gente que pudo sentirse como se sintió, pero hicimos los cambios necesarios a esa y al resto de fotos. Vimos el problema, nos adaptamos y lo cambiamos enseguida. Definitivamente, he aprendido de ello", según recoge Glamour.

i appreciate everything y’all make for me, i enjoy every single edit i see. but please stop lightening my skin to make me look more white. and please stop darkening my skin to make me look more mixed. i am what i am. i’m aware of what i look like and i finally happy with it..