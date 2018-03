Así fue el día que cambió la vida de Ricky Martin

Ricky Martin acude al «El Hormiguero» para presentar su reciente lanzamiento: «Fiebre», un single que cuenta con la participación de los artistas Wisin y Yadel. «Ha sido un éxito. En la primera semanas tuvimos casi ocho millones de visitas en YouTube. Eso y que lo pasamos muy bien en mi tierra porque ahora quiero volver a mis raíces», contaba el cantante.

El cantante viene de otro gran éxito que han tiene 1.400 millones de visualizaciones. «¿Alguna vez piensas en esa cifra?», preguntaba Pablo Motos. «Lo pienso y se me hincha el peso. Es una razón para seguir trabajando. Me gusta la música, me gusta estar en el escenario. Quiero estar haciendo esto hasta que haga el ridículo, hasta que tenga que entrar con bastón al escenario. Estoy en esto desde muy chico y sí, quiero morir actuando». Pero, después de tantos años, ¿tiene Ricky Martin alguna manía previa a saltar al escenario?. «¿Miedo? ¿Adrenalina», preguntaba el presentador. «Ya no hay miedo. Soy como un león enjaulado. Del hotel no puedes llevarme al camerino. A mí llévame directo al escenario porque me vuelvo loco», contaba, según recoge ABC.

Ricky no solo habló de su nueva canción, también de su próxima serie «American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace». La ficción indaga sobre la muerte del famoso diseñador y que muy pronto se podrá ver en Antena 3. En ella, el puertorriqueño interpreta a Antonio D'Amico, pareja de Versace durante 15 años. «Cuando reciben una llamada de Ryan Murphy sabes que viene algo de calidad y un proyecto en el que te vas a sentir muy protegido. Pero, para colmo, estoy trabajando con una de las mejores: con Penélope Cruz», confesaba el actor.

VÍDEO DESTACADO: Desaparece el hermano de Ricky Martin tras el huracán María