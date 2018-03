Ricky Martin mintió descaradamente sobre su boda con Jwan Yosef

El cantante se encuentra en España para promocionar su último disco y en un alarde de sinceridad ha desvelado que lleva casado más tiempo del que creíamos: "Me he casado y estoy feliz, pero no fue en enero, fue un poco antes. Hemos mantenido el secreto para disfrutarlo. No nos hemos ido todavía de luna de miel. Habrá que hacer algo".

Ricky Martin (46) acudió este jueves 8 de marzo de 2018 a El Hormiguero y puso patas arriba al público con sus bromas y sus movimientos de cadera. Pero además se mostró más sincero que nunca y desveló cómo comenzó su historia de amor con el artista sirio Jwan Yosef (32): "Fue un amor muy platónico. Estuvimos hablando por Whatsapp mucho tiempo sin escuchar ni siquiera su voz. Y un día llegué a Londres y nos conocimos. Y dije: hasta aquí", según recoge Informalia.

Aquello fue en 2016 y desde entonces se han vuelto inseparables. Desde que se casaran hace unos meses comparten el cuidado de Valentino y Matteo, los mellizos del cantante: "Estoy muy orgulloso de que mi familia sea una familia moderna. Mis hijos están orgullosos de tener dos padres". Además, ha demostrado una vez más lo importante que es la naturalidad para él: "Es mi realidad y no tengo por qué esconderme. Quiero que el mundo vea que el amor puede con todo".

