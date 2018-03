Amaia grabará su primer disco con Rozalén y el Kanka

Amaia Romero y Alfred García, ganadora y cuarto clasificado del fenómeno musical y televisivo del último año, Operación Triunfo 2017, apenas han tenido un minuto desde que abandonaron "la Academia" para asimilar su fama recién adquirida, capaz de arrastrar a miles de personas.

"A veces esa expectación nos da un poco de miedo... o quizás es más respeto por sentirte responsable de toda esa gente. Nos da miedo decepcionarles", reconoce a Efe el 50 por ciento femenino de este dúo artístico circunstancial, armado para representar a España en Eurovisión 2018, según recoge Ecoteuve.

De esa fama se quedan con lo bueno. "Por mi cumpleaños me han regalado una guitarra y un amplificador... Yo nunca había tenido un amplificador mío. Todo esto se lo voy a devolver, porque las canciones son de quienes las escuchan y todo lo mío ahora es suyo", promete Alfred a sus seguidores.

"En ocasiones" buscan su nombre en internet, a ver qué dicen de ellos. "Perfecto, todo malo", bromea el joven barcelonés, que, sin perder la sonrisa, despacha con un "no voy a responder a nada" su parecer sobre la información de un medio que lo vinculó con el independentismo catalán.

Su compromiso más firme, como ha demostrado durante el "show" de TVE, es con las múltiples organizaciones solidarias con las que colabora (hace poco hasta le regalaron un cheque de varios ceros para esas asociaciones), así como con el feminismo o la tolerancia.

"Ha habido mucha gente, como John Lennon, que con sus mensajes ha cambiado el mundo para bien. La música es una buena arma de libertad", ratifica.

Un "impulso" y su pasado en otro concurso de talentos, El número 1, llevó a Amaia al "cásting" de Operación Triunfo. "Desde pequeña tuve claro que me quería dedicar a la música", afirma esta joven pamplonesa de 19 años, que achaca a su hermano y a sus padres su variado gusto musical, de los Beatles a Marisol.

"Me hubiese gustado hacer algo de flamenco en OT", confiesa la artista, que reconoce que igual se "confió" cuando versionó Across the universe en ese escenario, pero que se sintió especialmente orgullosa de su Shake it out, de Florence & The Machine, con la que encandiló a media España.

De todos los consejos, se queda con uno especialmente oportuno para su futura carrera: "Que no decidan por mí, que si quiero hacer un tipo de música sea fiel a mis ideas y que no me lleven como una marioneta", proclama esta seguidora de Sílvia Pérez Cruz o Natalia Lafourcade, que se declara "muy afortunada" por contar entre los compositores de su esperado primer disco con Rozalén o El Kanka.

"Yo me alegré mucho cuando me dieron Maldita dulzura de Vetusta Morla o por la grupal de La revolución sexual de La Casa azul, aunque el momento más feliz en el concurso fue con la canción de Eurovisión Que nos sigan las luces", destaca Alfred, a quien le gustaría que su debut discográfico fuese por esa línea "indie".

Para ello prepara una propuesta con canciones propias y anticipa, antes de declararse "fan y amigo íntimo" de Niño de Elche, que le gustaría que hubiese colaboraciones, como "la de Pablo" (López) o con sus paisanos Love of Lesbian.

Con una sólida formación musical detrás, ambos se sienten "más músicos que cantantes", al piano en el caso de ella, trombón en el caso de él. "Haber escuchado mucha música y dejarse moldear por diversos estilos te abre la mente", apuntan.

"Nunca pensé que me haría conocido en televisión. Yo venía de producirme mis discos y, si las cosas fuesen mal, no me importaría volver a casa, seguir con eso y reemprender mis estudios de cine", afirma Alfred.

Con una pequeña mueca de decepción, cuenta que no le han dejado meter mano en el videoclip de Tu canción, con el que representarán a España en Eurovisión en la gran final del 12 de mayo en Lisboa.

En la puesta en escena, anticipan, habrá luz. "Una luz que va a iluminar lo que se tiene que ver, que es lo que sentimos el uno por el otro", subraya Alfred, cuya relación con Amaia va más allá de lo meramente musical.

Uno de sus grandes rivales será la israelí Netta, una artista muy particular que se ha disparado en las últimas horas al primer lugar de las apuestas. "Me gusta lo que hace al principio, esos sonidos con loops", apunta Alfred, sin apenas tiempo para más de una escucha.

Ellos mismos están en la primera línea para el triunfo en el festival europeo, novenos en los pronósticos. "No nos pone nerviosos, porque puede pasar cualquier cosa. Bueno, eso me han dicho, porque yo no sabía ni que había apuestas", reconoce Amaia con su conocida honestidad.

"Cuando nos presentamos a OT, no pensábamos en Eurovisión. Nos quedamos un poco sorprendidos", prosigue, antes de confesar su gusto por otra de las canciones de la preselección, Lo malo, de sus compañeras Aitana y Ana Guerra. "A mí me hubiese gustado ver a Agoney en Eurovisión", añade Alfred sobre otro exparticipante.

Este viernes se subirán al escenario del Palacio Vistalegre de Madrid para reunirse con los restantes 14 exconcursantes de OT en la continuación de su gran gira nacional, tras revolucionar el Palau Sant Jordi de Barcelona hace unos días.

VÍDEO DESTACADO: Así es el videoclip de 'Tu canción', de Amaia y Alfred