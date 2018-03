David Bustamante lanza un dardo envenenado a Paula Echevarría

David Bustamante ha regresado a los escenarios en el mismo momento que Paula Echevarría y Miguel Torres ya no esconden su relación. El cantante ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a su expareja y a los medios de comunicación. Desde que la actriz y el cantante se separaron cada movimiento que hacen se convierte en noticia.

David empezaba el concierto con una advertencia al público allí presente: "No os creáis absolutamente nada de lo que sale en las pequeñas pantallas". El cantante hacía referencia a lo que se dice en televisión, según Socialité los fans recogían estas declaraciones asegurando que desde los programas de televisión están tratando muy mal la imagen del cantante y están favoreciendo solo la de Paula Echevarría, según recoge La Vanguardia.

Lo que más han llamado la atención del público ha sido el dardo envenenado que ha lanzado Bustamante a su ex. "Soy una persona que no me maquillo ni me peino para ofreceros una foto cada día", ha ironizado el cantante haciendo referencia a las redes sociales que tanto usa Echevarría para comunicarse.

