Antonio Orozco, hundido, lucha por salir a flote en el peor momento de su vida

Siempre había sido muy discreto respecto a su vida privada. Antonio Orozco ha preferido mantenerse al margen en todo momento. Lo suyo es la música y poco más. Con todo, la actualidad volvía a recaer sobre sus hombros debido a un durísimo trance. Susana, la madre de su hijo, fallecía tras una larga enfermedad. Era su amiga Mariola Orellana la que lo anunciaba a través de sus redes sociales. Un revés que dejaba a toda la familia del cantante destrozada.

"Hoy que tu cuerpo ha dicho ‘hasta aquí he llegado'", escribía la representante. "Hoy te siento como nunca... veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro... escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí...". Una desgarradora despedida que nos encogía el corazón. Susana dejaba al pequeño Jan, ahora de once años, al cuidado de su padre. Poco a poco, el cantante ha ido retomando la normalidad, según reocge Lecturas.

"Estoy en un momento, como todo el mundo sabe, de recuperación", aseguraba Orozco en su última aparición pública. El cantante ha compuesto un tema para el documental The best day of my life, relata el encuentro de seis jóvenes LGTBI de España, Francia, Rusia y Uganda que se reúnen Madrid para la celebración del World Pride 2017. "Para mí, era un gran reto contar algo que no había vivido en primera persona", explicaba el intérprete.

